Путин: Россия остаётся одним из лидеров рынка вооружений, несмотря на санкции

Россия остаётся одним из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в поздравительном обращении к трудовым коллективам и ветеранам по случаю 70-летия системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами.

"Благодаря компетентности и профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, других федеральных органов исполнительной власти и организаций, действующих на этом значимом направлении, а также предприятий ОПК Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники", — указано в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные санкции и недобросовестную конкуренцию со стороны США и стран Запада, Россия продолжает экспортировать значительные объёмы военной продукции. Кроме того, большое внимание уделяется модернизации производств, а также наращивается их научно-исследовательский потенциал.