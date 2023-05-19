Обаме запретили въезд в Россию
"Международная жизнь": В российский стоп-лист внесён Барак Обама
Экс-президенту США Бараку Обаме (занимал пост с 2009 по 2017 год) запрещён въезд в Россию. Об этом узнал журнал "Международная жизнь", учредителем которого является МИД РФ.
"По данным из информированного источника, имеющимся в распоряжении журнала "Международная жизнь", в ответ на антироссийские санкции в стоп-лист для визитов в Россию внесён бывший президент США Барак Обама", — говорится в сообщении.
Кстати, Соединённые Штаты Америки ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шойгу ещё в феврале 2022 года, спустя два дня после начала российской специальной военной операции.
ТАСС / EPA / PHILIP DAVALI