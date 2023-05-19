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19 мая, 16:25

Обаме запретили въезд в Россию

"Международная жизнь": В российский стоп-лист внесён Барак Обама

Экс-президенту США Бараку Обаме (занимал пост с 2009 по 2017 год) запрещён въезд в Россию. Об этом узнал журнал "Международная жизнь", учредителем которого является МИД РФ.

"По данным из информированного источника, имеющимся в распоряжении журнала "Международная жизнь", в ответ на антироссийские санкции в стоп-лист для визитов в Россию внесён бывший президент США Барак Обама", — говорится в сообщении.

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Кстати, Соединённые Штаты Америки ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шойгу ещё в феврале 2022 года, спустя два дня после начала российской специальной военной операции.

Обложка ©

ТАСС / EPA / PHILIP DAVALI

Александра Вишнякова
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