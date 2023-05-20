ЕС пригрозил расширить санкции на 90 компаний со всего мира

Европейский союз включит в 11-й пакет санкций против РФ более 90 компаний по всему миру за обход антироссийских рестрикций. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в беседе с телеканалом ZDF.

"Мы серьёзно настроены прекратить обход санкций. Поэтому в 11-м пакете у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас имеются чёткие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть доставляют санкционные товары в Россию напрямую из Европейского союза через третьи страны", — сказала она.

Причём, как подчеркнула председатель ЕК, среди таких компаний около восьми зарегистрированы в КНР, но они необязательно китайские. По её мнению, эти юридические лица существуют частично на бумаге, а владеют ими граждане разных государств.