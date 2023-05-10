Борьба Казахстана с параллельным импортом в РФ привела к проблемам с холодильниками

Борьба Казахстана с параллельным импортом в России привела к проблемам с поставками иностранных холодильников. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как заявил изданию генеральный директор логистической компании "Оптималог" Георгий Властопуло, конечная стоимость техники может вырасти на 10–12%. На сегодняшний день холодильники ещё можно провезти через Казахстан, однако из-за контроля на таможне процесс заметно подорожал.

По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, снижены закупки техники LG, Samsung, Bosch, Electrolux и прочих брендов, которые в основном поставлялись из Казахстана и Узбекистана. Также источник в дистрибьюторской сфере заявил, что при ужесточении соблюдения санкций Казахстаном в Россию будет совершенно невыгодно ввозить предназначенные для рынка ЕАЭС товары. Их стоимость будет гораздо выше китайской и самой российской техники.