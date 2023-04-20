Россиянам объяснили, почему импортные автомобили так подорожали

В России сейчас действует параллельный импорт многих товаров, в том числе автомобилей. Это когда их можно завозить через третьи страны без согласия производителя. Что касается авторынка, такая схема расширяет ассортимент, но приводит к повышению цен на авто. Об этом Лайфу рассказал директор по развитию CarPrice Кирилл Иванов.

Он отметил, что параллельный импорт позволяет расширить российский авторынок, наполнить его не только моделями, которые поставлялись официальными дистрибьюторами, но и теми, которые даже не планировались для поставки в Россию. В первую очередь это электромобили, а также машины, предназначенные для рынка Европы или Азии — у них несколько другая комплектация.

"При этом параллельный импорт приведёт к повышению роста цен на автомобили. На авторынке по-прежнему сохраняется большой дефицит. Это точно не способствует снижению цен. На цены также влияет изменение курса валют — во-первых, повышение курса напрямую влечет за собой повышение стоимости авто, во-вторых, из-за того, что курс постоянно меняется, игроки рынка стараются заложить риски в конечную цену для потребителя", — пояснил Кирилл Иванов.

Он добавил, что сейчас на рынке появилась тенденция к "обелению", то есть всё больше дилеров предпочитает закупать автомобили официально или пользоваться услугами доверенного поставщика. Так как контролирующие органы не дремлют, ввозить машину нужно прозрачно, а это невозможно без уплаты пошлин.

"На повышение цен влияют и западные санкции. Часто нужно везти автомобиль не из страны-производителя, а из третьих стран. Покупая машины в третьих странах, увеличивается число участников процесса, а это влечёт за собой повышение цены. Правда, остаются компании, которые стараются оптимизировать рост цен", — заключил Кирилл Иванов.