В России почти исчерпаны запасы новых недорогих иномарок

В России почти закончились новые иномарки средней ценовой категории. У представительств Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai чуть более 300 таких автомобилей.

Как сообщают "Известия", в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) говорят, что на самом деле таких авто осталось всего несколько десятков. На этом фоне выросли цены. Так, Kia Rio в базовой версии сейчас можно купить за 1,5 млн рублей, хотя два года назад она стоила около 900 тысяч.

"Если говорить о реальных запасах, то счёт пошел не на тысячи и не на сотни, а на десятки. Некоторых марок, например Renault, не осталось совсем. На сайтах же вместе с автомобилями в наличии указываются и автомобили под заказ, которые еще надо ввезти в страну", — заявили в РОАД.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, поставлять сейчас в страну автомобили по схеме параллельного импорта не выгодно, так как расходы на логистику и таможенное оформление заметно сказываются на конечной стоимости.

"В итоге эти модели уже не попадают в разряд доступных массовому покупателю. Поэтому они не интересны импортерам с экономической точки зрения", - пояснил он.