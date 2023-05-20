Антонов заявил о вреде антироссийских санкций для формирующихся экономик мира

Санкционная политика Соединённых Штатов Америки приведёт к тому, что развивающиеся страны отвернутся от них. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов и добавил, что истинная цель Вашингтона — отпугнуть партнёров от российского рынка, вводя ограничения против России.

"Неужели администрация не понимает, что своими шагами бьёт по собственным долгосрочным целям? Очевидно, что формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединённых Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона", — указал Антонов.

Российский дипломат подчеркнул, что новые санкции являются повторением "неоднократно пройденного", в них нет ничего, кроме противоречий. Он пояснил, что США, внося отдельные виды медицинского и сельскохозяйственного оборудования в список блокируемых, ставят под сомнение заявления американской стороны о непопадании гуманитарной продукции под санкции.

Это, по словам Антонова, обнажает замысел Вашингтона — отпугнуть партнёров от российского рынка, отечественных компаний, взаимовыгодного сотрудничества. Он считает, что сделано это для того, чтобы продемонстрировать всем, что Россия — под неким "колпаком ограничений", считает дипломат.