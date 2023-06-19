"Это очень хорошо": Си Цзиньпин заявил о прогрессе по некоторым вопросам с США

Китай и США в ходе визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин смогли достичь прогресса по ряду вопросов, и это "очень хорошо". Об этом сказал на встрече с главой американской дипломатии председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китайская сторона изложила свою позицию, и обе стороны согласились совместно реализовывать консенсус, достигнутый мной и президентом США Джо Байденом на Бали (на саммите G20 в 2022 году. — Прим. Лайфа). Стороны также добились прогресса и достигли договорённостей по некоторым конкретным вопросам, это очень хорошо", — сказал Си Цзиньпин.