Регион

Уведомления отключены

19 июня, 10:03

"Это очень хорошо": Си Цзиньпин заявил о прогрессе по некоторым вопросам с США

Си Цзиньпин: КНР и США удалось достичь прогресса по ряду вопросов

<p>Кадр со встречи Си Цзиньпина и Блинкена в Пекине. Обложка © Агентство<a href="http://www.news.cn/politics/leaders/2023-06/19/c_1129705623.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Синьхуа"</a></p>

Кадр со встречи Си Цзиньпина и Блинкена в Пекине. Обложка © Агентство "Синьхуа"

Китай и США в ходе визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин смогли достичь прогресса по ряду вопросов, и это "очень хорошо". Об этом сказал на встрече с главой американской дипломатии председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китайская сторона изложила свою позицию, и обе стороны согласились совместно реализовывать консенсус, достигнутый мной и президентом США Джо Байденом на Бали (на саммите G20 в 2022 году. — Прим. Лайфа). Стороны также добились прогресса и достигли договорённостей по некоторым конкретным вопросам, это очень хорошо", — сказал Си Цзиньпин.

Впервые посетившего Китай Блинкена призвали устроить Пекину провокацию

Впервые посетившего Китай Блинкена призвали устроить Пекину провокацию

Напомним, 18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин. Это первая поездка в Китай американского чиновника такого уровня за последние пять лет. Накануне Блинкен уже провёл переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом и куратором дипломатии страны Ван И. Американскому дипломату, в частности, дали понять, что Пекин не пойдёт на компромиссы по тайваньскому вопросу.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Китай
  • США
  • Си Цзиньпин
  • Энтони Блинкен
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров