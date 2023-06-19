"Это очень хорошо": Си Цзиньпин заявил о прогрессе по некоторым вопросам с США
Си Цзиньпин: КНР и США удалось достичь прогресса по ряду вопросов
Кадр со встречи Си Цзиньпина и Блинкена в Пекине. Обложка © Агентство "Синьхуа"
Китай и США в ходе визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин смогли достичь прогресса по ряду вопросов, и это "очень хорошо". Об этом сказал на встрече с главой американской дипломатии председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китайская сторона изложила свою позицию, и обе стороны согласились совместно реализовывать консенсус, достигнутый мной и президентом США Джо Байденом на Бали (на саммите G20 в 2022 году. — Прим. Лайфа). Стороны также добились прогресса и достигли договорённостей по некоторым конкретным вопросам, это очень хорошо", — сказал Си Цзиньпин.
Напомним, 18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин. Это первая поездка в Китай американского чиновника такого уровня за последние пять лет. Накануне Блинкен уже провёл переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом и куратором дипломатии страны Ван И. Американскому дипломату, в частности, дали понять, что Пекин не пойдёт на компромиссы по тайваньскому вопросу.