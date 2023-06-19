Си Цзиньпин попросил Блинкена передать привет Байдену

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Доме народных собраний в Пекине попросил его передать привет американскому президенту Джо Байдену. Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР.

При этом Блинкен передал Си Цзиньпину привет от Байдена. Госсекретарь США также отметил, что, по словам американского лидера, Китай и Америка должны ответственно управлять своими двусторонними отношениями, поскольку это в интересах как двух стран, так и всего мира.