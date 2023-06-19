Си Цзиньпин попросил Блинкена передать привет Байдену
МИД КНР: Си Цзиньпин попросил Блинкена передать привет Байдену
Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Доме народных собраний в Пекине попросил его передать привет американскому президенту Джо Байдену. Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР.
"Председатель КНР Си Цзиньпин попросил госсекретаря Блинкена передать привет президенту Байдену", — говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи.
При этом Блинкен передал Си Цзиньпину привет от Байдена. Госсекретарь США также отметил, что, по словам американского лидера, Китай и Америка должны ответственно управлять своими двусторонними отношениями, поскольку это в интересах как двух стран, так и всего мира.
Напомним, 18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин. Это первая поездка в Китай американского чиновника такого уровня за последние пять лет. Накануне он уже провёл переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом и куратором дипломатии страны Ван И. Американскому дипломату, в частности, дали понять, что Пекин не пойдёт на компромиссы по тайваньскому вопросу.
ТАСС / AP / Leah Millis