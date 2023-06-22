NBC: Байден застал врасплох чиновников США, назвав Си Цзиньпина диктатором

Высказывания президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, которого тот назвал диктатором, застали врасплох представителей американской администрации. Они попытались оправдаться и объяснить, что слова лидера Белого дома не отражают официальную позицию Вашингтона, информирует телеканал NBC News.

Байден охарактеризовал китайского лидера таким образом всего через сутки после посещения госсекретарём США Энтони Блинкеном Пекина. Представители американской администрации надеются, что высказывания не уничтожат прогресс, достигнутый в ходе этих переговоров.

Так, заместитель представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что у США и Китая "есть различия и разногласия", но президент верит, что дипломатия способна снять напряжённость и прояснить недопонимание. Патель отметил, что Штаты не игнорируют имеющиеся расхождения с КНР, но выразил надежду, что высказывания не отразятся на графике контактов представителей двух стран.