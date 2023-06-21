В ООН помечтали о примирении Китая с США после резких слов Байдена о Си Цзиньпине
В ООН не стали комментировать слова Байдена о том, что Си Цзиньпин — диктатор
Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / MediaNews Group / East Bay Times via Getty Images
Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак никак не прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина.
Хак заявил, что не станет давать оценки высказываниям кого-либо из глав Китая и США. Но добавил, что в ООН хотели бы видеть сильные и позитивные отношения между этими странами.
Ранее сегодня Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Такое заявление американский президент сделал, комментируя сбитие китайского аэростата над территорией США в феврале этого года.