В ООН оценили состояние энергосистемы Украины

Энергосистема Украины работает в чрезвычайном режиме, мощности по выработке энергии сократились в два раза по отношению к уровню 2022 года. Об этом сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

"Согласно докладу Программы развития ООН и Всемирного банка, энергетическая система Украины остаётся в чрезвычайно уязвленном состоянии и продолжает функционировать в чрезвычайном режиме при сокращённых и ограниченных запасах прочности", — заявил Хак.

Представитель ООН уточнил, что 42 из 94 высоковольтных трансформаторов разрушены, а мощности по производству энергии уменьшились почти на 50% по сравнению с уровнем до 2022 года. Повреждения оцениваются более чем в 10 млрд долларов.