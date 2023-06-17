На Украине придумали, под какой проект попросить у Запада ещё $400 миллиардов

Киев презентует международным партнёрам в Лондоне план превращения в энергетический хаб Европы. Для осуществления этой программы власти Украины планируют запросить 400 миллиардов долларов. Об этом сообщает украинское издание Forbes.ua.

"К 2050 году Украина станет энергетическим хабом Европы, производство электричества вырастет в семь раз, добыча газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз. В энергетику будет инвестировано более 400 миллиардов долларов", — отмечает Forbes.ua со ссылкой на презентацию.

По данным СМИ, проект демонстрируется в ходе международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023). Незалежная намерена локализовать 90% производства малых модульных реакторов и самостоятельно производить ядерное топливо.

В Киеве считают, что угольные теплоэлектростанции будут выведены из строя до 2035 года. Их заменят ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане. При этом добыча нефти увеличится в 6,7 раза и достигнет 15 миллионов тонн, а ежегодный экспорт голубого топлива в год составит 66 миллиардов кубометров, нефтепереработка — 11 миллионов тонн.

Кроме того, власти Украины собираются построить 69 гигаватт электролизеров для производства водорода и повысить пропускную способность для экспорта электроэнергии в государства Евросоюза в пять раз, то есть до 10 ГВт. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что подобные показатели не имеют связи с реальностью, так как планы превышают амбициозную энергетическую стратегию Украины.