ЕС задумался о закачке своего газа в украинские подземные хранилища

Страны Евросоюза рассматривают возможность хранения газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины, в частности в Бильче-Волицко-Угерском, вмещающем до 17 миллиардов кубометров топлива, что в четыре раза больше, чем в крупнейшем ПХГ Германии, сообщает Bloomberg.

"Хранение жизненно важного топлива в стране (Украине. — Прим. Лайфа) <...> может показаться безумной идеей. Еврочиновники сейчас обдумывают, поддерживать ли связь с Бильче-Волицко-Угерским и другими объектами <...>, в которых может храниться газ, когда зимой спрос и цены подскочат", — говорится в материале.

По данным агентства, ПХГ Европы могут быть полностью заполнены в ближайшие месяцы, так как сейчас запасы топлива составляют около 70%. Решение о хранении газа на Украине поддерживают в немецкой энергетической компании RWE AG. Там считают, что это может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года. Тем не менее европейские страховщики к такому варианту пока не готовы.