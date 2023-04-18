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18 апреля, 13:51

ЕС предрекли трудности в пополнении хранилищ из-за отказа от российского газа

В "Газпроме" назвали нетривиальной задачей восполнение ЕС запасов газа

Европе будет очень непросто восполнить запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) к следующей зиме из-за отказа от российского топлива. Об этом сообщается в телеграм-канале "Газпрома".

В заявлении подчёркивается, что пережить этот отопительный сезон европейцам во многом помогла тёплая погода, но нет никаких гарантий, что природа сделает такой подарок и на следующую зиму. В связи с этим восполнение запасов газа в ПХГ до прошлогоднего уровня может стать для европейских компаний "нетривиальной задачей", считают в компании.

"Это будет сделать очень непросто с учётом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объёмы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ", — говорится в сообщении "Газпрома".

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Ранее Лайф сообщал, что "Газпром" установил исторический рекорд по суточным поставкам топлива в Китай. Напомним, поставки идут по газопроводу "Сила Сибири" в рамках долгосрочного договора между российской компанией и китайской CNPC.

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Telegram / "Газпром"

Наталья Исакова
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