Для украинцев вдвое повысят цены на электричество

Украинская Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) официально предложила поднять тарифы на электроэнергию в стране в два раза. Об этом говорится в письме ведомства в Минэнерго, сообщает портал "Энергореформа".

"НКРЭКУ предлагает внести изменения в положение о возложении спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 июня 2023 года с внедрением первого этапа корректировки цен на электроэнергию с применением единой цены без дифференциации по объёмам потребления на уровне 2,88 гривны за кВт·ч", — говорится в письме в Минэнерго за подписью Кайдаша.

По мнению регулятора, благодаря изменениям получится увеличить финансовые показатели украинских госкомпаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Источник издания сообщил, что правительство с большой долей вероятности поддержит предложение.

В настоящее время жители Украины платят за электричество по 1,68 гривны (3,59 рубля) за киловатт-час при потреблении более 250 кВт⋅ч в месяц и 1,44 гривны (3,08 рубля) — если потребляют меньше.