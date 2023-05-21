Регион

Уведомления отключены

21 мая, 07:00

На Украине могут в два раза поднять тарифы на электроэнергию

Глава НКРЭКУ Ущаповский: Тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти вдвое

На Украине в два раза могут увеличиться тарифы на электроэнергию. Об этом заявил глава национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский.

По его словам, причины поднятия тарифов кроются в необходимости проведения аварийно-ремонтных работ энергетической инфраструктуры страны, а также в обновлении и подготовке к осенне-зимнему максимуму. Требуемая для этого сумма составляет порядка 46 млрд гривен (почти 100 млрд рублей, или более $1,2 млрд).

"Если рассчитать, как эту всю сумму получить, то тариф на сегодняшний день должен вырасти до 2,88 гривны [кВт/ч] (около шести рублей, или 0,07 доллара. — Прим. Лайфа)", — сказал он в эфире телеканала "Рада".

Украинцев предупредили о подорожании платёжек за свет, несмотря на отключения

Украинцев предупредили о подорожании платёжек за свет, несмотря на отключения

Ранее украинцев уже предупреждали об отключениях света будущей зимой. Уточнялось, что в связи с дефицитом импорта в предстоящем сезоне на территории страны могут возобновиться веерные отключения электроэнергии. Сложность заключается в том, что Киев подойдёт к началу отопительного сезона с гораздо меньшим запасом мощностей.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Энергетика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров