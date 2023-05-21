На Украине могут в два раза поднять тарифы на электроэнергию

На Украине в два раза могут увеличиться тарифы на электроэнергию. Об этом заявил глава национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский.

По его словам, причины поднятия тарифов кроются в необходимости проведения аварийно-ремонтных работ энергетической инфраструктуры страны, а также в обновлении и подготовке к осенне-зимнему максимуму. Требуемая для этого сумма составляет порядка 46 млрд гривен (почти 100 млрд рублей, или более $1,2 млрд).

"Если рассчитать, как эту всю сумму получить, то тариф на сегодняшний день должен вырасти до 2,88 гривны [кВт/ч] (около шести рублей, или 0,07 доллара. — Прим. Лайфа)", — сказал он в эфире телеканала "Рада".