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14 мая, 12:33

Украинцев предупредили об отключениях света зимой

Глава ДТЭК Сухарук: Веерные отключения света могут начаться на Украине уже зимой

Зимой на Украине могут возобновиться веерные отключения электроэнергии, предупредил директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук. По его словам, это может произойти из-за дефицита импорта.

"Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом, то к веерным отключениям мы не дойдём в летнем периоде", — сказал специалист в эфире телеканала "Рада".

Серьёзные проблемы могут возникнуть предстоящей зимой. По словам Сухарука, основная сложность в том, что Украина к началу отопительного сезона подойдёт с существенно меньшим запасом мощностей. В стране повреждено около 75% тепловой генерации. По предварительным данным, на ремонт потребуется 150 миллионов долларов.

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Лайф писал, что на Украине, несмотря на перебои с подачей электричества, всё равно поднимутся тарифы на него. В компании Yasno аргументировали это тем, что после возобновления снабжения потребление сильно возрастает.


Обложка ©

Getty Images / Robert Brook

Наталья Исакова
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