Украинцев предупредили об отключениях света зимой

Зимой на Украине могут возобновиться веерные отключения электроэнергии, предупредил директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук. По его словам, это может произойти из-за дефицита импорта.

"Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом, то к веерным отключениям мы не дойдём в летнем периоде", — сказал специалист в эфире телеканала "Рада".

Серьёзные проблемы могут возникнуть предстоящей зимой. По словам Сухарука, основная сложность в том, что Украина к началу отопительного сезона подойдёт с существенно меньшим запасом мощностей. В стране повреждено около 75% тепловой генерации. По предварительным данным, на ремонт потребуется 150 миллионов долларов.