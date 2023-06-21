Китай выразил протест из-за того, что Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Заявления президента США Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине абсурдны и нарушают дипломатический этикет. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, добавив, что Пекин выражает в связи с этими словами "острое недовольство и решительный протест".