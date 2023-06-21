Регион

Уведомления отключены

21 июня, 07:42

Китай выразил протест из-за того, что Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Китай выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине

Заявления президента США Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине абсурдны и нарушают дипломатический этикет. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, добавив, что Пекин выражает в связи с этими словами "острое недовольство и решительный протест".

"Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьёзно нарушают дипломатический этикет, являются серьёзным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией", — цитирует РИА "Новости" Мао Нин.

Си Цзиньпин попросил Блинкена передать привет Байдену

Си Цзиньпин попросил Блинкена передать привет Байдену

Напомним, ранее американский президент оскорбил председателя КНР, комментируя эпизод со сбитым китайским аэростатом в феврале этого года. Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, вдобавок подчеркнув, что это позор для китайского лидера — не знать о миссии аэростата.

Обложка ©

ТАСС / AP Photo / Alex Brandon

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Китай
  • США
  • Си Цзиньпин
  • Джозеф Байден
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров