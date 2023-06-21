Китай выразил протест из-за того, что Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Китай выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине
Заявления президента США Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине абсурдны и нарушают дипломатический этикет. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, добавив, что Пекин выражает в связи с этими словами "острое недовольство и решительный протест".
"Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьёзно нарушают дипломатический этикет, являются серьёзным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией", — цитирует РИА "Новости" Мао Нин.
Напомним, ранее американский президент оскорбил председателя КНР, комментируя эпизод со сбитым китайским аэростатом в феврале этого года. Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, вдобавок подчеркнув, что это позор для китайского лидера — не знать о миссии аэростата.
ТАСС / AP Photo / Alex Brandon