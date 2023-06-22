"Какой идиот!": Байден опозорился перед премьером Индии и оскорбил сразу всех американцев

Президент США Джо Байден не узнал гимн собственной страны во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Вашингтоне. Американский лидер прислонил руку к сердцу, когда зазвучал индийский гимн. Читатели New York Post возмутились невежеством главы государства.

Байден перепутал гимны США и Индии. Видео © twitter / whitehouse

"Можем ли мы прожить хотя бы один день, чтобы эта дряхлая картофельная голова не была позором на международном уровне? Господи, мы посмешище", — вопрошает один из комментаторов.

"Я клянусь в верности Индии!" Какой идиот", — заметил другой пользователь.

"Без телесуфлёра или помощника в пределах слышимости он потерялся", — предположил ещё один юзер.

"Да ладно, это не странно. Он просто проверял, жив ли он", — пошутил следующий американец.

"Если Байден собирается салютовать национальному гимну Индии, клянусь богом, Моди может взять его с собой домой", — предложил другой комментатор.