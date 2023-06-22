Регион

Уведомления отключены

22 июня, 18:37

"Какой идиот!": Байден опозорился перед премьером Индии и оскорбил сразу всех американцев

Байден перепутал гимны США и Индии во время встречи с Моди в Белом доме

Президент США Джо Байден не узнал гимн собственной страны во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Вашингтоне. Американский лидер прислонил руку к сердцу, когда зазвучал индийский гимн. Читатели New York Post возмутились невежеством главы государства.

Байден перепутал гимны США и Индии. Видео © twitter / whitehouse

"Можем ли мы прожить хотя бы один день, чтобы эта дряхлая картофельная голова не была позором на международном уровне? Господи, мы посмешище", — вопрошает один из комментаторов.

"Я клянусь в верности Индии!" Какой идиот", — заметил другой пользователь.

"Без телесуфлёра или помощника в пределах слышимости он потерялся", — предположил ещё один юзер.

"Да ладно, это не странно. Он просто проверял, жив ли он", пошутил следующий американец.

"Если Байден собирается салютовать национальному гимну Индии, клянусь богом, Моди может взять его с собой домой", — предложил другой комментатор.

Резолюция об импичменте Байдена стала самой популярной на сайте Конгресса США

Резолюция об импичменте Байдена стала самой популярной на сайте Конгресса США

Конфузы у Байдена нередки. Так, президент США растерялся в попытке найти выход со сцены после выступления в Нью-Йорке, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта. Глава Белого дома попрощался с аудиторией, развернулся и заблудился. К нему на помощь поспешил сотрудник и показал правильное направление.

Обложка ©

twitter / whitehouse

Андрей Бражников
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров