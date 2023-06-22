"Какой идиот!": Байден опозорился перед премьером Индии и оскорбил сразу всех американцев
Байден перепутал гимны США и Индии во время встречи с Моди в Белом доме
Президент США Джо Байден не узнал гимн собственной страны во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Вашингтоне. Американский лидер прислонил руку к сердцу, когда зазвучал индийский гимн. Читатели New York Post возмутились невежеством главы государства.
Байден перепутал гимны США и Индии. Видео © twitter / whitehouse
"Можем ли мы прожить хотя бы один день, чтобы эта дряхлая картофельная голова не была позором на международном уровне? Господи, мы посмешище", — вопрошает один из комментаторов.
"Я клянусь в верности Индии!" Какой идиот", — заметил другой пользователь.
"Без телесуфлёра или помощника в пределах слышимости он потерялся", — предположил ещё один юзер.
"Да ладно, это не странно. Он просто проверял, жив ли он", — пошутил следующий американец.
"Если Байден собирается салютовать национальному гимну Индии, клянусь богом, Моди может взять его с собой домой", — предложил другой комментатор.
Конфузы у Байдена нередки. Так, президент США растерялся в попытке найти выход со сцены после выступления в Нью-Йорке, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта. Глава Белого дома попрощался с аудиторией, развернулся и заблудился. К нему на помощь поспешил сотрудник и показал правильное направление.
twitter / whitehouse