Резолюция об импичменте Байдена стала самой популярной на сайте Конгресса США

Резолюция члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин об импичменте действующего президента США Джо Байдена стала самым популярным документом на сайте Конгресса. В среду, 21 июня, она сама сообщила об этом в "Твиттере".

"Спустя два с половиной года после того, как я представила свои статьи об импичменте Джо Байдена... мой законопроект стал номером один по количеству просмотров", — написала она, выразив возмущение, что её заявления о преступной деятельности главы Белого дома так и остались нерассмотренными.