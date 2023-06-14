В американский Конгресс внесли статьи об импичменте Байдену

В Конгресс США внесены на рассмотрение статьи об импичменте американскому лидеру Джо Байдену. Инициатором стала член Палаты представителей от Республиканской партии Лорен Боберт. Решение она объяснила тем, что глава Белого дома не способен выполнять должностные обязанности по охране границ страны.

"Джо Байден полностью провалил свою конституционную обязанность по защите нашей южной границы. По этой причине я внесла в Конгресс положения импичмента, чтобы отстранить его от должности", — написала Боберт в "Твиттере".