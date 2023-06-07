В Конгрессе США заявили о "тупости" Вашингтона из-за поддержки Украины

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин назвала тупостью со стороны Вашингтона поддержку киевского режима. Об этом она заявила на странице в "Твиттере".

"Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против неё. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют от американцев платить за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи", — заявила она.