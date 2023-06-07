В Конгрессе США заявили о "тупости" Вашингтона из-за поддержки Украины
Конгрессвумен Грин заявила о "тупости" Вашингтона из-за поддержки Киева
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин назвала тупостью со стороны Вашингтона поддержку киевского режима. Об этом она заявила на странице в "Твиттере".
"Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против неё. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют от американцев платить за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи", — заявила она.
Ранее Лайф писал, что республиканка Грин намерена внести в Конгресс проект об импичменте Байдену. Обоснованием она назвала нарушение конституционных обязанностей по поддержанию охраны границ.
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