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7 июня, 04:07

В Конгрессе США заявили о "тупости" Вашингтона из-за поддержки Украины

Конгрессвумен Грин заявила о "тупости" Вашингтона из-за поддержки Киева

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин назвала тупостью со стороны Вашингтона поддержку киевского режима. Об этом она заявила на странице в "Твиттере".

"Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против неё. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют от американцев платить за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи", — заявила она.

В Конгрессе призвали американских военных остановить "неминуемое вторжение"

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Ранее Лайф писал, что республиканка Грин намерена внести в Конгресс проект об импичменте Байдену. Обоснованием она назвала нарушение конституционных обязанностей по поддержанию охраны границ.

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Freepik

Арина Родионова
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