Республиканка решила добиваться объявления Байдену импичмента

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин намерена внести на рассмотрение проект закона об импичменте президенту США Джо Байдену за нарушение конституционных обязанностей по поддержанию охраны границ. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции.

"С наибольшей серьёзностью я объявляю о моём намерении сегодня внести на рассмотрение статьи импичмента главе этого исполнительного органа "Америка на последнем месте" (America Last), который работает с 20 января 2021 года над систематическим разрушением этой страны, президенту США Джо Байдену", — сказала она.

Грин считает, что Байден сознательно подвергает угрозе нацбезопасность Америки, не соблюдая должным образом нормы миграционного законодательства и не защищая границу с Мексикой. По её словам, в результате Вашингтон позволил примерно шести миллионам мигрантов из 170 стран вторгнуться на территорию США.