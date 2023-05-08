В Конгрессе призвали американских военных остановить "неминуемое вторжение"

Военные США должны остановить неминуемое вторжение мигрантов. Оно произойдёт уже на этой неделе, заявила в соцсетях конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

"Вот что Джо Байден делает с нашей страной. Необходимо отправить наших военных к границе, чтобы остановить неминуемое вторжение, которое произойдёт позже на этой неделе, когда отменят "Раздел 42", — написала она.

По словам конгрессвумен, после прекращения действия "Раздела 42" миграционный кризис обрушится на Штаты. Она добавила, что ситуация уже нестабильна и "это настоящий кризис национальной безопасности".

Отмена в Соединённых Штатах законодательной нормы "Раздел 42" запланирована на 11 мая. Она позволяла высылать мигрантов, прибывающих из регионов, где высок риск заболевания ковидом. Ожидается, что после этого южную границу США захлестнёт массовый приток нелегальных мигрантов.