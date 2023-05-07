Рейтинг Байдена рухнул до минимума с момента инаугурации

Рейтинг президента США Джо Байдена упал до нового минимального значения с момента его инаугурации. Таковы результаты опроса, проведённого газетой The Washington Post и телеканалом ABC после того, как американский лидер заявил о решении переизбраться на второй срок.

Так, работу Байдена на посту президента США одобряют 36%, хотя в феврале этот показатель составлял 42%. Недовольны работой нынешнего лидера страны 56% респондентов. Также у американцев спросили, кто эффективнее решает экономические проблемы — Байден или экс-лидер страны Дональд Трамп. 54% выбрали второй вариант, а 36% ответили, что пока это лучше делает нынешний президент.

Больше половины (58%) сторонников демократов не хотели бы, чтобы Демократическая партия выдвигала кандидатуру Байдена. А ещё американцы ответили на вопрос, за кого бы они отдали голос в случае проведения выборов сейчас. 44% из них отметили Трампа, а 38% — Байдена.