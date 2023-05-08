В США связали подозрения в атаке на Кремль с неумелым руководством Байдена
Экс-аналитик ЦРУ Флейц: США подозревают в атаке на Кремль из-за Байдена
Весь мир думает, что за атакой беспилотников на Кремль стоят США, так как глава Белого дома Джо Байден плохо руководит страной. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц.
"На прошлой неделе я давал интервью одной из ближневосточных телекомпаний, и во время интервью они провели опрос. Более 80% зрителей посчитали, что за атакой стоит Вашингтон", — заявил Флейц в эфире телеканала Newsmax.
Он также обратил внимание, что Байдену никогда не были присущи качества мирового лидера, к тому же он "ужасно" преподносит информацию. Все эти факторы вкупе повышают градус опасности для американского лидера вокруг ситуации с атакой на Кремль.
Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, но благодаря эффективным действиям спецслужб и военных аппараты вывели из строя. При этом повреждены оказались два медных листа обшивки купола. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. Киев не берёт на себя ответственность за инцидент.
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