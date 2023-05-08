Весь мир думает, что за атакой беспилотников на Кремль стоят США, так как глава Белого дома Джо Байден плохо руководит страной. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц.

"На прошлой неделе я давал интервью одной из ближневосточных телекомпаний, и во время интервью они провели опрос. Более 80% зрителей посчитали, что за атакой стоит Вашингтон", — заявил Флейц в эфире телеканала Newsmax.