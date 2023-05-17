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17 мая, 00:31

Белый дом: Байден с оптимизмом смотрит на решение проблемы госдолга

По итогам очередной встречи с лидерами Конгресса американский президент Джо Байден признался, что не сомневается в благополучном разрешении вопроса о повышении потолка госдолга страны. Об этом сказано в заявлении Белого дома.

Президент подчеркнул, что предстоит ещё много работы по ряду сложных вопросов. Успех же возможен, если "обе стороны будут вести переговоры добросовестно и признают, что ни одна из них не добьётся в полной мере выполнения своих требований".

Представители сторон продолжат переговоры в ежедневном режиме в то время, как президент отправится в Японию на саммит лидеров стран G7. Он пообещал на этой неделе связаться с лидерами Конгресса по телефону, а по возвращении встретиться лично.

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Ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что на очередной встрече Джо Байден и лидеры Конгресса не смогли договориться о решении проблемы с потолком госдолга. Однако, заметил он, договорённость может быть достигнута уже к концу недели.

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Flickr / The White House

Ольга Платонова
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