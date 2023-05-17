Байден отменил поездки в Австралию и Папуа – Новую Гвинею из-за угрозы дефолта

Президент США Джо Байден отменил часть предстоящего зарубежного турне из-за угрозы дефолта в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Байден вернётся в Соединённые Штаты по завершении саммита "Группы семи", чтобы вновь принять участие во встречах с руководством Конгресса и обеспечить его действия до крайнего срока, позволяющие не допустить дефолта", — сказано в её письменном заявлении.

По данным NBC, Байден не поедет на саммит QUAD в Австралию 24 мая, а также пропустит визит в Папуа – Новую Гвинею, где он планировал остановиться по пути в Сидней. При этом Жан-Пьер уточнила, что американский лидер позвонил австралийскому премьеру Энтони Альбанезе для уведомления о решении и пригласил его нанести государственный визит позднее. Правительство Папуа – Новой Гвинеи также было проинформировано советниками главы Белого дома.