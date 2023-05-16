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16 мая, 20:33

Байден не договорился с лидерами Конгресса о повышении потолка госдолга

Маккарти: Белый дом и Конгресс далеки от соглашения по вопросу госдолга

Власти США и Конгресс всё ещё далеки от соглашения по вопросу повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта. Об этом заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с президентом страны Джо Байденом.

"Мы всё ещё очень далеки друг от друга", — сказал Маккарти.

При этом парламентарий не исключил, что договорённость может быть достигнута уже к концу недели, объяснив, что "это не так сложно".

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Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен назвала дату скорого дефолта. Повышение потолка госдолга защитит кредитоспособность Соединённых Штатов, уверена она.

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Flickr / The White House

Артур Лапсаков
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