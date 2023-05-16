Байден не договорился с лидерами Конгресса о повышении потолка госдолга

Власти США и Конгресс всё ещё далеки от соглашения по вопросу повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта. Об этом заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с президентом страны Джо Байденом.

"Мы всё ещё очень далеки друг от друга", — сказал Маккарти.