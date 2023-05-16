Байден не договорился с лидерами Конгресса о повышении потолка госдолга
Маккарти: Белый дом и Конгресс далеки от соглашения по вопросу госдолга
Власти США и Конгресс всё ещё далеки от соглашения по вопросу повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта. Об этом заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с президентом страны Джо Байденом.
"Мы всё ещё очень далеки друг от друга", — сказал Маккарти.
При этом парламентарий не исключил, что договорённость может быть достигнута уже к концу недели, объяснив, что "это не так сложно".
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен назвала дату скорого дефолта. Повышение потолка госдолга защитит кредитоспособность Соединённых Штатов, уверена она.
Flickr / The White House