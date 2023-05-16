Регион

Уведомления отключены

15 мая, 21:43

Глава Минфина США назвала дату скорого дефолта США

Глава Минфина США Йеллен подтвердила, что дефолт США грозит уже 1 июня

Дефолт в США может наступить 1 июня, Конгресс должен незамедлительно повысить потолок госдолга. Так считает глава американского Минфина Джанет Йеллен.

"Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам", — предупредила она, направив обращение прежде всего спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти.

Повышение потолка госдолга защитит кредитоспособность Соединённых Штатов, уверена Йеллен.

Байден проведёт на саммите G7 встречу с премьером Японии

Байден проведёт на саммите G7 встречу с премьером Японии

Ранее прошла встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса, на повестке дня стоял вопрос о повышении потолка госдолга, но сторонам так и не удалось договориться. Следующее заседание было назначено через несколько дней, однако было перенесено. Оно должно пройти на этой неделе.

Обложка ©

Twitter / Secretary Janet Yellen

Артур Лапсаков
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров