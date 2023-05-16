Глава Минфина США назвала дату скорого дефолта США

"Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам", — предупредила она, направив обращение прежде всего спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти.

Ранее прошла встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса, на повестке дня стоял вопрос о повышении потолка госдолга, но сторонам так и не удалось договориться. Следующее заседание было назначено через несколько дней, однако было перенесено. Оно должно пройти на этой неделе.