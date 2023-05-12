Встреча Байдена и лидеров Конгресса США по потолку госдолга отложена

Переговоры президента США Джо Байдена с лидерами американского Конгресса по повышению потолка госдолга не состоятся 12 мая. Запланированная встреча перенесена на следующую неделю, пишет Washington Post.

Точные причины и инициатор переноса даты переговоров неизвестны. Как бы то ни было, некоторые американские политики расценили отсрочку как позитивное событие. Оно даёт сотрудникам администрации президента и Конгресса больше времени для подготовки возможных вариантов решения вопроса, сообщает издание.