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11 мая, 22:23

Встреча Байдена и лидеров Конгресса США по потолку госдолга отложена

WP: Переговоры Байдена и лидеров Конгресса по вопросу госдолга перенесены

Переговоры президента США Джо Байдена с лидерами американского Конгресса по повышению потолка госдолга не состоятся 12 мая. Запланированная встреча перенесена на следующую неделю, пишет Washington Post.

Точные причины и инициатор переноса даты переговоров неизвестны. Как бы то ни было, некоторые американские политики расценили отсрочку как позитивное событие. Оно даёт сотрудникам администрации президента и Конгресса больше времени для подготовки возможных вариантов решения вопроса, сообщает издание.

Байден пригрозил экономическими проблемами по всему миру при дефолте в США

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Напомним, власти США требуют от Конгресса поднять потолок госдолга, установленный на уровне 31,4 триллиона долларов, без каких-либо условий. Байден считает, что без этой меры стране грозит дефолт, который станет разрушительным для американской экономики.

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Flickr / The White House

Ольга Платонова
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