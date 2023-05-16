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16 мая, 01:35

Американский инвестор заявил о неизбежных экономических проблемах страны

Инвестор Роджерс: Дефолта в США не будет, но экономических проблем не избежать

Соединённым Штатам Америки удастся не объявлять дефолт, однако растущий госдолг не позволит избежать серьёзных экономических проблем в будущем. Об этом заявил американский инвестор Джим Роджерс.

"Если они поднимут потолок госдолга, это лишь ухудшит ситуацию. А они сделают это", — приводит его слова РИА "Новости".

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Власти страны могут делать вид, будто собираются объявить дефолт, однако не станут этого делать и "всё будет только ухудшаться", считает Роджерс.

Ранее Белый дом сообщил, что новая встреча Джо Байдена с лидерами Конгресса по вопросу повышения потолка госдолга пройдёт 16 мая. Также известны представители законодательного органа США.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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