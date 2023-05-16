Американский инвестор заявил о неизбежных экономических проблемах страны

Соединённым Штатам Америки удастся не объявлять дефолт, однако растущий госдолг не позволит избежать серьёзных экономических проблем в будущем. Об этом заявил американский инвестор Джим Роджерс.

"Если они поднимут потолок госдолга, это лишь ухудшит ситуацию. А они сделают это", — приводит его слова РИА "Новости".

Власти страны могут делать вид, будто собираются объявить дефолт, однако не станут этого делать и "всё будет только ухудшаться", считает Роджерс.