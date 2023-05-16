Регион

Уведомления отключены

16 мая, 00:13

Байден вновь попытается уговорить Конгресс повысить потолок госдолга

Белый дом: Встреча Байдена с Конгрессом по госдолгу пройдёт 16 мая

Новая встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса по вопросу повышения потолка госдолга состоится 16 мая. Об этом сообщил Белый дом.

Она состоится в 15:00 по вашингтонскому времени (22:00 мск). Будут участвовать спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, а также лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Глава Минфина США назвала дату скорого дефолта США

Глава Минфина США назвала дату скорого дефолта США

Первая встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса прошла 10 мая, на повестке дня стоял вопрос о повышении потолка госдолга, но сторонам так и не удалось договориться. Следующее заседание назначили через несколько дней, однако позже оно было перенесено.

Обложка ©

Flickr / The White House

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров