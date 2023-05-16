Байден вновь попытается уговорить Конгресс повысить потолок госдолга

Новая встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса по вопросу повышения потолка госдолга состоится 16 мая. Об этом сообщил Белый дом.

Она состоится в 15:00 по вашингтонскому времени (22:00 мск). Будут участвовать спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, а также лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.