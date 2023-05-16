Байден вновь попытается уговорить Конгресс повысить потолок госдолга
Белый дом: Встреча Байдена с Конгрессом по госдолгу пройдёт 16 мая
Новая встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса по вопросу повышения потолка госдолга состоится 16 мая. Об этом сообщил Белый дом.
Она состоится в 15:00 по вашингтонскому времени (22:00 мск). Будут участвовать спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, а также лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
Первая встреча президента США Джо Байдена с лидерами Конгресса прошла 10 мая, на повестке дня стоял вопрос о повышении потолка госдолга, но сторонам так и не удалось договориться. Следующее заседание назначили через несколько дней, однако позже оно было перенесено.
Flickr / The White House