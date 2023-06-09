В США призвали отправить Байдена за решётку
Республиканка Марджори Тейлор Грин: Байден должен быть за решёткой
Президенту Джо Байдену необходимо вынести импичмент и отправить за решётку. Так считает член Палаты представителей Конгресса США от республиканцев Марджори Тейлор Грин.
"Президента Байдена следует подвергнуть импичменту. <...> И я полагаю, что ему следует отбыть срок за решёткой", — сказала она, комментируя расследование Конгресса по делу о предполагаемой взятке в бытность Байдена вице-президентом.
А ранее эксперт Борис Межуев объяснил, как Кеннеди-младший может заставить Байдена урезать поддержку Киева. По его словам, вопрос заключается в том, может ли возникнуть в среде американских политиков пророссийский или хотя бы непроукраинский консенсус.
twitter.com / JoeBiden