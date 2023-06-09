Регион

Уведомления отключены

8 июня, 22:20

В США призвали отправить Байдена за решётку

Республиканка Марджори Тейлор Грин: Байден должен быть за решёткой

Президенту Джо Байдену необходимо вынести импичмент и отправить за решётку. Так считает член Палаты представителей Конгресса США от республиканцев Марджори Тейлор Грин.

"Президента Байдена следует подвергнуть импичменту. <...> И я полагаю, что ему следует отбыть срок за решёткой", — сказала она, комментируя расследование Конгресса по делу о предполагаемой взятке в бытность Байдена вице-президентом.

"Преступный дуэт": Американцы призвали посадить в тюрьму сына Байдена из-за картин

"Преступный дуэт": Американцы призвали посадить в тюрьму сына Байдена из-за картин

А ранее эксперт Борис Межуев объяснил, как Кеннеди-младший может заставить Байдена урезать поддержку Киева. По его словам, вопрос заключается в том, может ли возникнуть в среде американских политиков пророссийский или хотя бы непроукраинский консенсус.

Обложка ©

twitter.com / JoeBiden

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Джозеф Байден
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров