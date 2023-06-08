Эксперт объяснил, как Кеннеди-младший может заставить Байдена урезать поддержку Киева

Появление внутри Демократической партии США Роберта Кеннеди – младшего, который намерен побороться за пост президента страны, является хорошим знаком для России. Такое мнение высказал политолог-американист Борис Межуев, комментируя заявление американского политика о скотобойне, устроенной Вашингтоном на Украине.

По его словам, вопрос заключается в том, может ли возникнуть в среде американских политиков пророссийский или хотя бы непроукраинский консенсус. Многое зависит от того, решатся ли поддержать Кеннеди-младшего другие политики левых убеждений и часть правоконсервативного крыла, например бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.