Эксперт объяснил, как Кеннеди-младший может заставить Байдена урезать поддержку Киева
Эксперт Межуев: Появление Кеннеди в предвыборном поле США — хороший знак для РФ
Роберт Кеннеди – младший. Обложка © Getty Images / Shannon Finney
Появление внутри Демократической партии США Роберта Кеннеди – младшего, который намерен побороться за пост президента страны, является хорошим знаком для России. Такое мнение высказал политолог-американист Борис Межуев, комментируя заявление американского политика о скотобойне, устроенной Вашингтоном на Украине.
"Появление внутри Демократической партии такого персонажа — это определённый знак. В целом в американских элитах есть некий либеральный консенсус, и этот консенсус — сугубо антироссийский. Но появление внутри Демпартии политика с такой громкой фамилией, который публично говорит, мягко говоря, неприятные для Белого дома вещи, — это хороший знак для России", — сказал эксперт в разговоре РИА ФАН.
По его словам, вопрос заключается в том, может ли возникнуть в среде американских политиков пророссийский или хотя бы непроукраинский консенсус. Многое зависит от того, решатся ли поддержать Кеннеди-младшего другие политики левых убеждений и часть правоконсервативного крыла, например бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
"Если бы такой тренд сложился, то у администрации [президента США] Джо Байдена возникли бы хорошие стимулы для того, чтобы в преддверии президентских выборов пойти на урезание финансовой и военной поддержки Украины", — уверен Межуев.
Напомним, ранее кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди – младший заявил, что Вашингтон превратил Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых парней и мужчин. При этом Пентагон данную информацию тщательно скрывает, отметил политик.