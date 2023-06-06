Кеннеди заявил о разбросанных по всему миру биолабораториях США

Племянник экс-главы Белого дома, кандидат в президенты США, адвокат Роберт Кеннеди – младший признал существование американских биолабораторий по всему миру. В беседе с миллиардером Илоном Маском он заявил, что в них разрабатываются все виды биологического оружия.

"Наши лаборатории находятся по всему миру, на Украине и в других местах, они разрабатывают все виды биологического оружия", — заявил он в ходе беседы с предпринимателем, которая транслировалась в "Твиттере".

Кроме этого, Кеннеди-младший раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его комиком, и высказался за скорейшее урегулирование конфликтов США с Россией и Китаем. По его оценке, вступать в конфликт со страной, которая обладает внушительным арсеналом ядерного оружия, — безумие.