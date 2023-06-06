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5 июня, 23:08

Кеннеди заявил о разбросанных по всему миру биолабораториях США

Кеннеди-младший признал существование биолабораторий США на Украине

Племянник экс-главы Белого дома, кандидат в президенты США, адвокат Роберт Кеннеди – младший признал существование американских биолабораторий по всему миру. В беседе с миллиардером Илоном Маском он заявил, что в них разрабатываются все виды биологического оружия.

"Наши лаборатории находятся по всему миру, на Украине и в других местах, они разрабатывают все виды биологического оружия", — заявил он в ходе беседы с предпринимателем, которая транслировалась в "Твиттере".

Кроме этого, Кеннеди-младший раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его комиком, и высказался за скорейшее урегулирование конфликтов США с Россией и Китаем. По его оценке, вступать в конфликт со страной, которая обладает внушительным арсеналом ядерного оружия, — безумие.

Военные связали вспышки птичьего гриппа в России с американскими биолабораториями на Украине

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Ранее стало известно, что США намерены разработать универсальное генно-инженерное биооружие для поражения людей, животных, сельскохозяйственных культур, а также нанесения противнику экономического ущерба. Военные США уверены, что обладание этим биооружием изменит характер современных вооружённых конфликтов.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / CJ GUNTHER

Оксана Попова
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