Кеннеди заявил о разбросанных по всему миру биолабораториях США
Кеннеди-младший признал существование биолабораторий США на Украине
Племянник экс-главы Белого дома, кандидат в президенты США, адвокат Роберт Кеннеди – младший признал существование американских биолабораторий по всему миру. В беседе с миллиардером Илоном Маском он заявил, что в них разрабатываются все виды биологического оружия.
"Наши лаборатории находятся по всему миру, на Украине и в других местах, они разрабатывают все виды биологического оружия", — заявил он в ходе беседы с предпринимателем, которая транслировалась в "Твиттере".
Кроме этого, Кеннеди-младший раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его комиком, и высказался за скорейшее урегулирование конфликтов США с Россией и Китаем. По его оценке, вступать в конфликт со страной, которая обладает внушительным арсеналом ядерного оружия, — безумие.
Ранее стало известно, что США намерены разработать универсальное генно-инженерное биооружие для поражения людей, животных, сельскохозяйственных культур, а также нанесения противнику экономического ущерба. Военные США уверены, что обладание этим биооружием изменит характер современных вооружённых конфликтов.
ТАСС / ЕРА / CJ GUNTHER