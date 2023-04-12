КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 12:42

Россия уличила США в планах создать генно-инженерное биооружие

Комиссия парламента РФ: США нацелены на разработку генно-инженерного биооружия

Соединённые Штаты намерены разработать универсальное генно-инженерное биооружие для поражения людей, животных, сельскохозяйственных культур, а также нанесения противнику экономического ущерба. Об этом говорится в докладе комиссии парламента России по расследованию американских биологических лабораторий на Украине.

"США нацелены на разработку универсального генно-инженерного биологического оружия, способного поражать не только людей, но и животных, а также сельскохозяйственные культуры. Его применение предполагает в том числе нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба", — указывается в документе.

Согласно докладу, военные США уверены, что обладание этим биооружием изменит характер современных вооружённых конфликтов. Для этого американские власти активизируют медико-биологическую деятельность на постсоветском пространстве, модернизируют биологические лаборатории по стандартам Штатов, а также намерены начать контролировать национальные санитарно-эпидемиологические и ветеринарные службы.

Матвиенко заявила о готовности РФ к отражению биологических угроз

Матвиенко заявила о готовности РФ к отражению биологических угроз

Ранее Минобороны РФ выявило в биолабораториях Украины 240 возбудителей опасных болезней. Ведомство продолжает исследовать их патогены.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров