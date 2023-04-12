Россия уличила США в планах создать генно-инженерное биооружие

Соединённые Штаты намерены разработать универсальное генно-инженерное биооружие для поражения людей, животных, сельскохозяйственных культур, а также нанесения противнику экономического ущерба. Об этом говорится в докладе комиссии парламента России по расследованию американских биологических лабораторий на Украине.

"США нацелены на разработку универсального генно-инженерного биологического оружия, способного поражать не только людей, но и животных, а также сельскохозяйственные культуры. Его применение предполагает в том числе нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба", — указывается в документе.

Согласно докладу, военные США уверены, что обладание этим биооружием изменит характер современных вооружённых конфликтов. Для этого американские власти активизируют медико-биологическую деятельность на постсоветском пространстве, модернизируют биологические лаборатории по стандартам Штатов, а также намерены начать контролировать национальные санитарно-эпидемиологические и ветеринарные службы.