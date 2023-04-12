Матвиенко заявила о готовности РФ к отражению биологических угроз

"Наша страна полностью готова к отражению биологических угроз. Как подтвердила [вице-премьер] Татьяна Алексеевна [Голикова] , соответствующая работа осуществляется в нашей стране в полном объёме, на высоком профессиональном уровне. И наши граждане в безопасности", — сказала Матвиенко.

Сегодня члены Совета Федерации единогласно приняли итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию создания американских биолабораторий на Украине. Документ был подготовлен по итогам работы, проделанной комиссией за год. Теперь документ направили президенту и Правительству РФ.

Напомним, в конце 2022 года в Минобороны РФ заявили, что американские спецслужбы курируют военно-биологические программы на Украине. Выяснилось, что участие в этом принимали и сами граждане Незалежной — это представители украинских государственных институтов и частных компаний. В январе сообщалось, что МО РФ сумело остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине. Однако в апреле США после вынужденной паузы, связанной с проведением спецоперации, возобновили одну из программ на территории Незалежной.