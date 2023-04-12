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12 апреля, 09:21

Минобороны РФ выявило в биолабораториях Украины 240 возбудителей опасных болезней

МО РФ исследует патогены болезней, обнаруженные в биолабораториях на Украине

Минобороны РФ исследует 240 различных патогенов опасных болезней, которые были выявлены в украинских биолабораториях. Об этом на заседании Совфеда заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Мы реально работали в четырёх лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, было обнаружено порядка 240 различных болезнетворных субстанций различного плана. Мы их исследуем и продолжаем исследовать", — сказал он на основе анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

По словам Кириллова, большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры. Он уточнил, что у России имеются вакцины и лекарства против таких опасных заболеваний, и добавил, что Минобороны сотрудничает с Минздравом и Роспотребнадзором в этом направлении.

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Ранее Кириллов заявил, что США создают компоненты биологического оружия рядом с российской границей. Он рассказал, что была проведена работа в местах расположения американских биологических объектов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской области.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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