Минобороны РФ выявило в биолабораториях Украины 240 возбудителей опасных болезней

Минобороны РФ исследует 240 различных патогенов опасных болезней, которые были выявлены в украинских биолабораториях. Об этом на заседании Совфеда заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Мы реально работали в четырёх лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, было обнаружено порядка 240 различных болезнетворных субстанций различного плана. Мы их исследуем и продолжаем исследовать", — сказал он на основе анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

По словам Кириллова, большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры. Он уточнил, что у России имеются вакцины и лекарства против таких опасных заболеваний, и добавил, что Минобороны сотрудничает с Минздравом и Роспотребнадзором в этом направлении.