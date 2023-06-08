Роберт Кеннеди – младший заявил, что США превратили Украину в скотобойню

Власти США превратили Украину в скотобойню. Об этом заявил кандидат в президенты Соединённых Штатов адвокат Роберт Кеннеди – младший.

"Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев", — сказал он в интервью канадскому психологу Джордану Питерсону, опубликованному на YouTube.

Ранее Роберт Кеннеди – младший заявил, что разгоревшийся конфликт готовился американскими неоконсерваторами на протяжении десяти лет и теперь они избегают его урегулирования. Также политик обвинил Вашингтон в сокрытии реальных потерь ВСУ, приведя в пример ложь американских властей о жертвах пандемии коронавируса и войны в Ираке.