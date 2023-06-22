Байден впервые высказался о "посвящении" Си Цзиньпина в диктаторы и испортил всё ещё больше
Байден уверен, что его слова о Си Цзиньпине останутся без последствий
Президент США Джо Байден. Фото © Shutterstock
Президент США Джо Байден считает, что его высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине как о диктаторе не угрожают американо-китайским отношениям. О своём скандальном заявлении он высказался впервые на совместной с премьером Индии Нарендрой Моди пресс-конференции в Белом доме.
"Я рассчитываю встретиться с председателем Си когда-нибудь в будущем. Я не думаю, что это (высказывание о нём. — Прим. Лайфа) имело какие-либо реальные последствия", — сказал американский лидер журналистам.
Напомним, Байден, комментируя инцидент со сбитым над Атлантикой китайским аэростатом, назвал Си Цзиньпина диктатором. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин считает высказывания американского президента крайне безответственными, нарушающими дипломатический этикет и являющимися открытой политической провокацией. А Посольство КНР в Вашингтоне потребовало немедленно предпринять серьёзные действия, чтобы устранить негативные последствия действий Байдена.