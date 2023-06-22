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22 июня, 19:15

Байден впервые высказался о "посвящении" Си Цзиньпина в диктаторы и испортил всё ещё больше

Байден уверен, что его слова о Си Цзиньпине останутся без последствий

<p>Президент США Джо Байден. Фото © Shutterstock</p>

Президент США Джо Байден. Фото © Shutterstock

Президент США Джо Байден считает, что его высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине как о диктаторе не угрожают американо-китайским отношениям. О своём скандальном заявлении он высказался впервые на совместной с премьером Индии Нарендрой Моди пресс-конференции в Белом доме.

"Я рассчитываю встретиться с председателем Си когда-нибудь в будущем. Я не думаю, что это (высказывание о нём. — Прим. Лайфа) имело какие-либо реальные последствия", — сказал американский лидер журналистам.

В ООН помечтали о примирении Китая с США после резких слов Байдена о Си Цзиньпине

В ООН помечтали о примирении Китая с США после резких слов Байдена о Си Цзиньпине

Напомним, Байден, комментируя инцидент со сбитым над Атлантикой китайским аэростатом, назвал Си Цзиньпина диктатором. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин считает высказывания американского президента крайне безответственными, нарушающими дипломатический этикет и являющимися открытой политической провокацией. А Посольство КНР в Вашингтоне потребовало немедленно предпринять серьёзные действия, чтобы устранить негативные последствия действий Байдена.

Лариса Сафронова
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