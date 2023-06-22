Байден впервые высказался о "посвящении" Си Цзиньпина в диктаторы и испортил всё ещё больше

Президент США Джо Байден считает, что его высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине как о диктаторе не угрожают американо-китайским отношениям. О своём скандальном заявлении он высказался впервые на совместной с премьером Индии Нарендрой Моди пресс-конференции в Белом доме.