Китай пригрозил США "решительным ответом" на слова Байдена о Си Цзиньпине

Пекин возмущён выпадом президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина и намерен дать на него решительный ответ. Об этом говорится в официальном заявлении китайского посольства в Вашингтоне.

Дипмиссия подчеркнула, что китайское правительство и народ "не приемлют никаких политических провокаций против высшего руководителя Китая".