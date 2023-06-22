Китай пригрозил США "решительным ответом" на слова Байдена о Си Цзиньпине
Си Цзиньпин и Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP Photo / Alex Brandon
Пекин возмущён выпадом президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина и намерен дать на него решительный ответ. Об этом говорится в официальном заявлении китайского посольства в Вашингтоне.
Дипмиссия подчеркнула, что китайское правительство и народ "не приемлют никаких политических провокаций против высшего руководителя Китая".
"Мы призываем американскую сторону немедленно предпринять серьёзные действия, чтобы устранить негативные последствия и соблюдать свои собственные обязательства. В противном случае ей придётся понести все последствия", — сказано в документе.
Напомним, Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, когда комментировал инцидент со сбитым над Атлантикой в феврале китайским аэростатом. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин счёл высказывания американского президента крайне безответственными, нарушающими дипломатический этикет и являющимися открытой политической провокацией.