Регион

Уведомления отключены

22 июня, 15:46

Китай пригрозил США "решительным ответом" на слова Байдена о Си Цзиньпине

<p>Си Цзиньпин и Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP Photo / Alex Brandon</p>

Си Цзиньпин и Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP Photo / Alex Brandon

Пекин возмущён выпадом президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина и намерен дать на него решительный ответ. Об этом говорится в официальном заявлении китайского посольства в Вашингтоне.

Дипмиссия подчеркнула, что китайское правительство и народ "не приемлют никаких политических провокаций против высшего руководителя Китая".

"Мы призываем американскую сторону немедленно предпринять серьёзные действия, чтобы устранить негативные последствия и соблюдать свои собственные обязательства. В противном случае ей придётся понести все последствия", — сказано в документе.

NBC: Байден застал врасплох чиновников США, назвав Си Цзиньпина диктатором

NBC: Байден застал врасплох чиновников США, назвав Си Цзиньпина диктатором

Напомним, Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, когда комментировал инцидент со сбитым над Атлантикой в феврале китайским аэростатом. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин счёл высказывания американского президента крайне безответственными, нарушающими дипломатический этикет и являющимися открытой политической провокацией.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров