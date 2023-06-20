Психолог диагностировала у Байдена навязчивый страх старости
Психолог Полевичок увидела в шутках Джо Байдена про собственный возраст защитную реакцию
80-летний президент США Джозеф Байден, похоже, всерьёз переживает о том, сможет ли он снова побороться за пост главы Белого дома на предстоящих выборах. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучила психолог Олеся Полевичок. Тот факт, что престарелый политик всё чаще апеллирует к теме своего возраста, шутит при каждой возможности о том, что ему триста лет, да и вообще ведет себя нарочито бодро, говорит о внутреннем и плохо скрываемом беспокойстве.
Вполне вероятно, что такому человеку необходима психологическая помощь или поддержка, которая будет направлена на принятие своего возраста и старости
Психолог Олеся Полевичок
Собеседница Лайфа отметила, что шутки про возраст могут иметь разные причины. Некоторые делают это, чтобы поднять себе настроение, а другие — чтобы показаться окружающим более привлекательными. Они как раз и делают акцент на своём возрасте, чтобы получить слова поддержки и омолодить себя в глазах людей: "Да не такой ты старый, ты вон какой молодец".
"Также ещё одной из возможных причин может быть непринятие человеком факта своего старения, а также страха старости и её последствий. Такие шутки — защитная реакция от прямых замечаний о возрасте от других людей", — отметила специалист.
Лайф уже писал, что от Джо Байдена всё чаще можно услышать либо шутки по поводу старости, либо попытки заверить аудиторию, что он ещё на коне. Так, во время выступления в Южной Корее президент США и вовсе заявил, что не помнит, сколько ему лет: мол, "цифра не фиксируется". Недавно Байден перед падением со сцены во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США в Колорадо весело шутил про свой "300-летний" возраст. А буквально сегодня он заявил, что "уже больше двухсот лет" занимается внешней политикой. В шутку, разумеется.
Getty Images / Anna Moneymaker