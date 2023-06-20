Психолог диагностировала у Байдена навязчивый страх старости

80-летний президент США Джозеф Байден, похоже, всерьёз переживает о том, сможет ли он снова побороться за пост главы Белого дома на предстоящих выборах. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучила психолог Олеся Полевичок. Тот факт, что престарелый политик всё чаще апеллирует к теме своего возраста, шутит при каждой возможности о том, что ему триста лет, да и вообще ведет себя нарочито бодро, говорит о внутреннем и плохо скрываемом беспокойстве.

Вполне вероятно, что такому человеку необходима психологическая помощь или поддержка, которая будет направлена на принятие своего возраста и старости Психолог Олеся Полевичок

Собеседница Лайфа отметила, что шутки про возраст могут иметь разные причины. Некоторые делают это, чтобы поднять себе настроение, а другие — чтобы показаться окружающим более привлекательными. Они как раз и делают акцент на своём возрасте, чтобы получить слова поддержки и омолодить себя в глазах людей: "Да не такой ты старый, ты вон какой молодец".