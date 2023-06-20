Байден заявил, что уже больше двухсот лет занимается внешней политикой
80-летний президент США Джозеф Байден пошутил о своём возрасте во время выступления в Калифорнии. Он заявил, что занимается американской внешней политикой не просто давно, а "последние 207 лет".
"Я сейчас скажу нечто вопиющее. Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из ныне живущих, в том числе Киссинджер <...> Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет", — приводит слова политика Bloomberg.
Отметим, что тема возраста, похоже, всерьёз триггерит политика, который собрался баллотироваться на следующий президентский срок. Если раньше её эксплуатировали критики Байдена, то теперь от него самого всё чаще можно услышать либо шутки по поводу старости, либо попытки заверить аудиторию, что он ещё "на коне". Так, во время выступления в Южной Корее президент США и вовсе заявил, что не помнит, сколько ему лет: мол, "цифра не фиксируется". А недавно Байден перед падением со сцены во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США в Колорадо весело шутил про свой "300-летний" возраст.
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