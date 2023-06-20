Байден заявил, что уже больше двухсот лет занимается внешней политикой

80-летний президент США Джозеф Байден пошутил о своём возрасте во время выступления в Калифорнии. Он заявил, что занимается американской внешней политикой не просто давно, а "последние 207 лет".

"Я сейчас скажу нечто вопиющее. Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из ныне живущих, в том числе Киссинджер <...> Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет", — приводит слова политика Bloomberg.