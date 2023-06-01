"Это было 300 лет назад": Перед падением со сцены Байден пошутил про возраст
Байден перед падением со сцены в Колорадо шутил про 300-летний возраст
Американский лидер Джо Байден перед падением со сцены во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США в Колорадо весело шутил про свой "300-летний" возраст. Его высказывание вызвало смех у толпы, после чего последовало эпичное падение президента. Отрезок его выступления появился в сети.
Байден перед падением со сцены пошутил про свой 300-летний возраст. Обложка © twitter / Sprinter
"Когда я выпускался из старшей школы 300 лет назад, я подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США", — пошутил Байден.
Спустя несколько секунд американский лидер споткнулся о находящийся на сцене мешок с песком и рухнул на пол. Он попытался подняться самостоятельно, однако все его усилия оказались тщетными: на помощь поспешили охранники. Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт позднее заявила, что Байден не пострадал.
Данное падение стало не единственным для американского президента Байдена. Аналогичный случай произошёл на трапе при попытке сесть в свой самолёт в марте 2021 года. Однако конфузные случаи в биографии президента США на этом не закончились.
Twitter / ALX