"Это было 300 лет назад": Перед падением со сцены Байден пошутил про возраст

Американский лидер Джо Байден перед падением со сцены во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США в Колорадо весело шутил про свой "300-летний" возраст. Его высказывание вызвало смех у толпы, после чего последовало эпичное падение президента. Отрезок его выступления появился в сети.

Байден перед падением со сцены пошутил про свой 300-летний возраст. Обложка © twitter / Sprinter

"Когда я выпускался из старшей школы 300 лет назад, я подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США", — пошутил Байден.

Спустя несколько секунд американский лидер споткнулся о находящийся на сцене мешок с песком и рухнул на пол. Он попытался подняться самостоятельно, однако все его усилия оказались тщетными: на помощь поспешили охранники. Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт позднее заявила, что Байден не пострадал.