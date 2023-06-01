Снова не устоял: Байден рухнул на сцене под крики толпы
Джо Байден упал во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США
Президент США Джо Байден рухнул на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. Момент жёсткого падения хозяина Белого дома попало на видео.
Джо Байден упал во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. Видео © Twitter/ALX
Судя по всему, Байден запнулся, и поднимать его пришлось охране. Всё это — под удивлённые и испуганные возгласы присутствующих.
Напомним, данный случай не единственный в биографии Джо Байдена. Самым запоминающимся стало его падение на трапе при попытке сесть в свой самолёт в марте 2021 года. Позже в том же году такие инциденты повторялись неоднократно. В феврале 2023 года Байден повторил легендарное "сальто" на трапе самолёта в Варшаве. Неповоротливость американского лидера породила в Сети множество шуток.
Twitter/ALX