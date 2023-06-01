Снова не устоял: Байден рухнул на сцене под крики толпы

Президент США Джо Байден рухнул на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. Момент жёсткого падения хозяина Белого дома попало на видео.

Джо Байден упал во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. Видео © Twitter/ ALX

Судя по всему, Байден запнулся, и поднимать его пришлось охране. Всё это — под удивлённые и испуганные возгласы присутствующих.