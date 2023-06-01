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1 июня, 19:23
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Снова не устоял: Байден рухнул на сцене под крики толпы

Джо Байден упал во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США

Президент США Джо Байден рухнул на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. Момент жёсткого падения хозяина Белого дома попало на видео.

Джо Байден упал во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. Видео © Twitter/ALX

Судя по всему, Байден запнулся, и поднимать его пришлось охране. Всё это — под удивлённые и испуганные возгласы присутствующих.

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Напомним, данный случай не единственный в биографии Джо Байдена. Самым запоминающимся стало его падение на трапе при попытке сесть в свой самолёт в марте 2021 года. Позже в том же году такие инциденты повторялись неоднократно. В феврале 2023 года Байден повторил легендарное "сальто" на трапе самолёта в Варшаве. Неповоротливость американского лидера породила в Сети множество шуток.

Обложка ©

Twitter/ALX

Александра Вишнякова
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