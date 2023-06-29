Кремль высказался о будущем отношений с США из-за фото Байдена со странными следами на лице

Российская сторона заинтересована в том, чтобы политика США была предсказуемой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных озабоченностях Москвы в связи с состоянием здоровья американского лидера Джо Байдена.

"Разумеется, для всех важно, чтобы США сохраняли предсказуемость, сохраняли объективность оценок происходящего, были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников, с тем чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы в этом действительно заинтересованы", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, РФ внимательно отслеживает обстановку. В ответ на вопрос о том, что глава Белого дома во время брифинга перепутал Украину с Ираком, представитель Кремля выразил надежду на то, что Байден имел в виду именно Незалежную.

"Что касается информации о состоянии здоровья [Байдена], не считаю возможным его комментировать", — добавил Песков.