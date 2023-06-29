Регион

Уведомления отключены

29 июня, 10:42

Кремль высказался о будущем отношений с США из-за фото Байдена со странными следами на лице

Песков выразил надежду на предсказуемые отношения с США на фоне слухов о Байдене

<p>Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA / SHAWN THEW</p>

Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Российская сторона заинтересована в том, чтобы политика США была предсказуемой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных озабоченностях Москвы в связи с состоянием здоровья американского лидера Джо Байдена.

"Разумеется, для всех важно, чтобы США сохраняли предсказуемость, сохраняли объективность оценок происходящего, были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников, с тем чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы в этом действительно заинтересованы", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, РФ внимательно отслеживает обстановку. В ответ на вопрос о том, что глава Белого дома во время брифинга перепутал Украину с Ираком, представитель Кремля выразил надежду на то, что Байден имел в виду именно Незалежную.

"Что касается информации о состоянии здоровья [Байдена], не считаю возможным его комментировать", — добавил Песков.

Врач нашла на новых фото Байдена объяснение его рассеянности

Врач нашла на новых фото Байдена объяснение его рассеянности

Как сообщал Лайф, Сеть переполошили свежие фото президента США Джо Байдена с таинственными следами на лице. Они похожи на следы от жгутов. В Белом доме поспешили объяснить, что американский лидер пользуется аппаратом для искусственной вентиляции лёгких во время сна. Всё из-за приступов апноэ (кратковременная остановка дыхания во сне).

Иван Косицын
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров