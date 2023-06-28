Байден ошарашил заявлением о том, что Путин "проигрывает войну в Ираке"

Президент США Джозеф Байден, у которого ни дня не обходится без оговорки, падения или каких-то курьёзов, снова оказался в центре внимания журналистов. Во время брифинга перед Белым домом он наделал целый ряд абсурдных заявлений, в частности, перепутав Украину и Ирак.