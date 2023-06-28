Байден ошарашил заявлением о том, что Путин "проигрывает войну в Ираке"
80-летний президент США Байден допустил новую оговорку, перепутав Украину и Ирак
Президент США Джозеф Байден, у которого ни дня не обходится без оговорки, падения или каких-то курьёзов, снова оказался в центре внимания журналистов. Во время брифинга перед Белым домом он наделал целый ряд абсурдных заявлений, в частности, перепутав Украину и Ирак.
80-летний Байден снова спутал Украину и Ирак. Видео © CNN
"Путин проигрывает войну в Ираке", — поведал изумлённым журналистам 80-летний политик.
Отметим, что обычно Байден путает Иран и Ирак. Однажды он даже по ошибке объявил о гибели своего сына в Ираке, а ещё перепутал Херсон с городом Эль-Фаллуджа, "отправив" Россию воевать в Ираке. Ранее Байден в ходе выступления перепутал Канаду с Китаем. Его оговорка не осталась без внимания: канадский парламент долго смеялся и даже аплодировал.