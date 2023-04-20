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19 апреля, 22:53

Байден перепутал Ирак с Ираном, но в этот раз ошибку заметил сам

Байден перепутал Ирак с Ираном, рассказывая о службе сына

Президент США Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию: во время выступления перед членами профсоюзов он рассказывал о военной службе своего сына Бо в Ираке и перепутал эту страну с Ираном.

Президент США Джо Байден перепутал Ирак с Ираном. Видео © Twitter / @jj_talking

"Я был в Ираке и Иране. Нет, в Ираке, не Иране, я оговорился. В Ираке и Афганистане больше 30 раз. Я видел его, когда он был в Ираке, в Багдаде", — запутался Байден.

Впрочем, это для него не ново: однажды Байден по ошибке объявил о гибели своего сына в Ираке, а ещё перепутал Херсон с городом Эль-Фаллуджа, "отправив" Россию воевать в Ираке.

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Ранее Байден в ходе выступления перепутал Канаду с Китаем. Его оговорка не осталась без внимания: канадский парламент долго смеялся и даже аплодировал.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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